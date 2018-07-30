Huawei Honor Note 10 первым получит поддержку GPU Turbo 2.0

Официальный анонс гигантского смартфона Honor Note 10 состоится уже завтра, 31 июля, однако это не мешает инсайдерам радовать нас новыми утечками. Сегодня, например, было опубликовано фото задней панели устройства, а сама Huawei выпустила новый тизер. Он подтверждает информацию о том, что Note 10 станет первым устройством с поддержкой технологии GPU Turbo 2.0, которая предложит большую производительность GPU и энергоэффективность.

По предварительным данным, смартфон получит 6,9-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 970, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 5000 мАч, сдвоенную камеру на 16 и 24 Мп, а также фронтальную камеру на 13 Мп.