Huawei Kids Watch 3 для детей

В последнее время рынок умных часов постоянно развивается и приносит свои плоды. В частности, очень круто наблюдать за тем, как производители делают интересные решения для детей. Часы Huawei Kids Watch 3, к примеру, позволяют отслеживать своего ребенка и даже звонить ему на часы, ведь на них есть сотовый модуль. Выглядят часы очень стильно и ребенку они точно понравятся, а вы сможете в любой момент связаться с ним или посмотреть на карте, где ваш ребенок находится. Крайне интересная штука, которая точно должна быть на руке у каждого ребенка. Стоимость новинки всего 60 долларов, есть еще Pro-версия за 145 долларов, но это уже слишком дорого, как мне кажется. Базовой версии точно хватит, чтобы следить и получать всю необходимую информацию.