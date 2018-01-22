Huawei Mate 10 Pro проверили на устойчивость к морозу

В октябре прошлого года компания Huawei представила флагманский смартфон Mate 10 Pro, который получил защиту от влаги и пыли согласно стандарту IP67. Сегодня китайский производитель опубликовал видео, в котором смартфон был помещен в морозильную камеру при температуре - 24 °С на 4 часа. После пребывания в ней аппарат продолжил работу как ни в чем не бывало. Затем тестеры пошли дальше – они заморозили смартфон в озере, показав, что тот продолжает принимать звонки. Возможно, такой рекламой Huawei решила показать преимущество над Apple, чьи iPhone умудряются замерзать и выключаться даже при минимальном морозе. Отметим, что недавно китайский институт Chnbrand назвал Huawei самым рекомендуемым брендом смартфонов в Поднебесной.