Huawei Mate 20 Lite показался на качественных рендерах

2018-08-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Mate 20 Lite; [41]
Профильное издание Slashleaks поделилось качественными изображениями смартфона Huawei Mate 20 Lite, который также известен под названием Huawei Maimang 7. Новые рендеры раскрывают габариты грядущей новинки: 158,3:75,3:7,6 мм. Если верить источнику, предварительные заказы на смартфон начнут принимать уже на следующей неделе.

Напомним, что слухи прочат Huawei Mate 20 Lite 6,3 дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с разрешением 24 Мп и 2 Мп, поддержкой технологии HDR Pro, которая позволяет улучшать контрастность и передачу цветов и системой искусственного интеллекта, фронтальную камеру с такими же модулями, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятор на 3750 мАч. Цена смартфона в Европе составит около 400 евро.


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