Huawei Mate 20 Lite показался на качественных рендерах

Профильное издание Slashleaks поделилось качественными изображениями смартфона Huawei Mate 20 Lite, который также известен под названием Huawei Maimang 7. Новые рендеры раскрывают габариты грядущей новинки: 158,3:75,3:7,6 мм. Если верить источнику, предварительные заказы на смартфон начнут принимать уже на следующей неделе.

Напомним, что слухи прочат Huawei Mate 20 Lite 6,3 дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с разрешением 24 Мп и 2 Мп, поддержкой технологии HDR Pro, которая позволяет улучшать контрастность и передачу цветов и системой искусственного интеллекта, фронтальную камеру с такими же модулями, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятор на 3750 мАч. Цена смартфона в Европе составит около 400 евро.