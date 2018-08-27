Huawei Mate 20 Lite уже продают в Европе за 370 евро

Компания Huawei еще не провела официальную презентацию смартфона Mate 20 Lite, однако это не мешает некоторым европейским ритейлерами принимать на него предварительные заказы. Например, в Германии за Huawei Mate 20 Lite просят 435 евро, а в Польше – 370 евро в комплекте со смарт-весами Huawei AH100. При этом отгрузка смартфонов должна начаться уже 9 сентября. Напомним, что Huawei P20 lite тоже начал продаваться в Польше раньше официального дебюта.

По предварительным данным, Huawei Mate 20 Lite получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру на 20 и 2 Мп, фронтальную камеру с модулями на 24 и 2 Мп, фирменный чипсет Kirin 710, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор на 3650 мАч. Официальный смартфона ожидается на этой неделе в рамках выставки IFA 2018.