Huawei Mate 20 Pro показался на живых фото

Известный искатель утечек Роланд Квандт поделился живыми фотографиями флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro. Снимки демонстрируют загнутый экран с довольно массивной монобровью и красную кнопку включения, о которой не писалось ни в одной предыдущей утечке. Напомним, что смартфону прочат AMOLED-дисплей с разрешением 3120:1440 пикселей, сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей и топовый фирменный чипсет Kirin (80. Официальный анонс флагманов Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 Porsche Design запланирован на 16 октября.