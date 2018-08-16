Huawei Mate 20 появился в магазине за 999 долларов

На сайте магазина Giztop появилась страница флагманского смартфона Huawei Mate 20, который еще не был представлен официально. Если верить магазину, аппарат получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2560:1440 пикселей, фирменную платформу Kirin 980, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную камеру Leica с разрешением 40 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки током 4,5 А при напряжении 5 В. В качестве операционной системы будет использоваться Android 9.0 Pie с EMUI 9. Старт продаж смартфона ожидается уже в конце сентября, а не в октябре, как сообщалось ранее.