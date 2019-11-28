Huawei Mate 30 Pro уже в России без сервисов Google

Компания Huawei объявляет о старте продаж в России флагмана Huawei Mate 30 Pro.

Количество устройств ограничено, и компания Huawei предлагает флагман по сниженной цене, так как отсутствует сервисы Google. Вместо сервисов Google будет установлено сервисы от компании Huawei HMS: Huawei AppGallery, Huawei Браузер, Huawei Видео и другие собственные приложения.

Цены

Скидки

С 6 по 31 декабря — скидка 30 000 рублей (только 300 штук)

С 1 по 31 января — скидка 20 000 рублей (только 400 штук)

1 февраля по 1 марта — скидка 10 000 рублей (только 400 штук)

Купить смартфон Huawei Mate 30 Pro можно по предварительному заказу в официальном интернет-магазине Huawei.Стоимость будет новый флагман Huawei Mate 30 Pro 69 999 рублей. В наличии есть только версия с 4G и 8/256 ГБ памяти.