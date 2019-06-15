Huawei Mate 30 Pro выглядит очень стильно

На просторах интернета длительное время гуляли слитые характеристики модели Huawei Mate 30 Pro, которую вроде как совсем скоро должны официально анонсировать. Кроме того, производитель получил ряд новых патентов, которые тоже вполне могут быть реализованы в новом устройстве. На основе данной информации дизайнеры из сети взяли и нарисовали приблизительный внешний вид устройства, исходя из характерных черт дизайна компании Huawei. Оказалось весьма неплохо, да и мы вполне верим в то, что смартфон именно так и будет выглядеть в будущем. Пока что вырез в экране и тьма камер на тыльной панели не кажутся такими уж ужасными, особенно если посмотреть на гаджеты других компаний. Это вполне нормально и очень даже интересно. Ждем релиз.