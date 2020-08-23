Huawei Mate 40 Pro показали на новых рендерах

В сети появились новые качественные рендеры топового смартфона Huawei Mate 40 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим загнутый на бока экран, круглый блок основной камеры с четырьмя модулями, а также сдвоенную фронтальную камеру. Предполагается, что нас ждет камера с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой. Предыдущие слухи прочили устройству 5-нанометровую топовую платформу Kirin и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Официальная презентация смартфонов серии Huawei Mate 40 ожидается в октябре этого года.

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