Huawei Mate 40 приписывают зарядку мощностью 66 Вт

Китайский регулятор 3C раскрыл некоторые подробности о флагманском смартфоне Huawei Mate 40, выход которого ожидается этой осенью. Утверждается, что аппарат получит адаптер питания мощностью 66 Вт, который будет совместим и с другими устройствами с поддержкой SuperCharge мощностью 40 Вт. Что до самого Huawei Mate 40, то ему прочат новую 5-нанометровую платформу Kirin 1000 или Kirin 1020, 8 ГБ оперативной памяти, OLED-дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, симметрично расположенные стереодинамики и основную камеру с четырьмя модулями. Вместе со смартфоном на осенней презентации должны представить смарт-часы Huawei Mate Watch на базе Harmony OS 2.0.

Комментарии и отзывы Huawei Mate 40
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