Huawei Mate 40 в стильном корпусе

На просторах интернета достаточно активно обсуждают новый смартфон Huawei Mate 40 и его скорый релиз. Собственно, производитель не отрицает, что релиз гаджета будет уже совсем скоро, хотя, конечно, на фоне новых запретов данное событие кажется очень уж рискованным. Однако теперь в сеть попало изображение нового смартфона Huawei Mate 40 и оказалось, что производитель решил в корне дизайн гаджета не менять. На тыльной стороне устройства расположена основная система из четырех камер, там же можно заметить выход под наушники и дополнительный динамик. Вероятно, компания делает упор на универсальность гаджета, которой не хватает многим пользователям. Ждем полноценный релиз и тогда можно будет говорить о преимуществах новинки.