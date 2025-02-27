Huawei Mate 70 Pro появился в российской продаже

Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам флагманского смартфона Huawei Mate 70 Pro, который оценен в 110 тысяч рублей за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. До 24 марта покупатели получат в подарок умные часы Huawei Watch GT 5. Напомним, что новинка оснащается 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2832:1316 пикселей, фирменной однокристальной системой HiSilicon Kirin 9020, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп (телевик), 40 Мп (сверхширик) и 1.5 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.