Huawei Mate 70 на 100% собран в Китае

И на самом деле первые видео с разбором смартфона Mate 70 действительно демонстрируют использование мобильного процессора Kirin 9020, произведённого китайской компанией SMIC, которая является ключевым партнёром Huawei в разработке полупроводниковой продукции. При этом хотелось бы отметить, что смартфон Mate 70, скорее всего, даже при условии полной локализации производства не выйдет на международные рынки. На 12 декабря компания запланировала мероприятие, на котором единственной глобальной премьерой станет складной смартфон Mate X6, тогда как данный флагман планируют оставить на территории страны. Не совсем понятно, почему так происходит, но есть ощущение, что всё дело в санкциях со стороны США. А может кампании и домашнего рынка предостаточно.