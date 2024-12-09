Huawei Mate 70 на 100% собран в Китае

Компания Huawei представила серию своих новых смартфонов Mate 70 всего две недели назад, а уже сегодня генеральный директор компании Ричард Ю заявил, что все компоненты для этих устройств полностью проектируются и производятся в Китае. Господин Ю отметил, что Huawei добилась 100% локализации производства чипов, что является значительным достижением для автономии китайской полупроводниковой отрасли. Правда, он не говорит о том, какие именно технологические процессы компании удалось локализовать. Скорее всего, речь идёт про 7 нм, так как 5 нм производитель пока что не смог освоить, но даже в этом случае достижение действительно внушительное, потому что теперь компания не зависит от конкурентов.

И на самом деле первые видео с разбором смартфона Mate 70 действительно демонстрируют использование мобильного процессора Kirin 9020, произведённого китайской компанией SMIC, которая является ключевым партнёром Huawei в разработке полупроводниковой продукции. При этом хотелось бы отметить, что смартфон Mate 70, скорее всего, даже при условии полной локализации производства не выйдет на международные рынки. На 12 декабря компания запланировала мероприятие, на котором единственной глобальной премьерой станет складной смартфон Mate X6, тогда как данный флагман планируют оставить на территории страны. Не совсем понятно, почему так происходит, но есть ощущение, что всё дело в санкциях со стороны США. А может кампании и домашнего рынка предостаточно.
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