Huawei Mate 70 получит камеру от SmartSens

Как известно, в камерах большинства смартфонов используются датчики изображения от Sony, Samsung и OmniVision. Но есть и другие производители мобильных сенсоров, например, SmartSens. Их датчики можно встретить во вспомогательных модулях таких смартфонов, как OPPO A3 4G, Samsung Galaxy A15/F15, Realme 13 Pro+ и Realme C30. Как сообщают сетевые источники, в грядущем флагмане Huawei Mate 70 найдет применение новый флагманский сенсор SC580XS с разрешением 50 Мп, оптического формата 1/1,28 дюйма и размером пикселя 1,22 мкм. Причем он будет стоять в главном модуле основной камеры. Впрочем, полностью отказываться от решений OmniVision и Sony в Huawei не будут – они будут использоваться во вспомогательных модулях и в других моделях серии Mate 70.

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