Huawei Mate 80 Pro появился в российской продаже

Компания Huawei дала старт российским продажам флагманского смартфона Mate 80 Pro, который оценен в 100 тысяч рублей за конфигурации с 16/512 ГБ памяти. Первые покупатели могут получить скидку в 15 тысяч рублей. Напомним, что новинка оснащается фирменным процессором Kirin 9030 Pro, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, 6,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832:1280 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптической стабилизация и объектив с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 48 Мп (OIS и телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 18-Вт обратной зарядок, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69.

