Redmi Note 17 может выйти раньше ожидаемого

В базе данных GSMA IMEI неожиданно появилось упоминание глобальных версий смартфонов серии Redmi Note 17. Неожиданно, потому что релиз этой серии ожидается ближе к концу года, однако на этот раз китайский производитель мог пересмотреть сроки в пользу более раннего выхода. Предполагается, что Xiaomi пропустит название Redmi Note 16. По предварительным данным, старшие модели серии получат огромный почти 7-дюймовый дисплей, батарею ёмкостью около 10000 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки и 200-Мп основную камеру.

Напомним, что в апреле был представлен смартфон REDMI Note 15 5G Special Edition с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 6,77-дюймовым Curved AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 пикселей частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 50-Мп тыльной камерой, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч и поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт.