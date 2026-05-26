Представлен смартфон HONOR 600e

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR 600e, которая оценена на дебютном перуанском рынке в эквивалент 585 долларов. Новинка получила 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1200:2600 точек, пиковой яркостью 6500 нит в режиме APL, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц и алюмосиликатным стеклом, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, предустановленную прошивку MagicOS 10 на базе операционной системы Android 16, тыльную камеру с модулями на 108 Мп и 5 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 6520 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP66, адаптеры беспроводной связи Wi‑Fi 5 и Bluetooth 6.0, стереодинамики, а также корпус толщиной 7,34 мм и массой 180 граммов.

