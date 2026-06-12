Vivo X Fold 6 получит кастомный процессор от MediaTek

По данным Vivo, смартфон Vivo X Fold 6 станет первым устройством на базе процессора Dimensity 9500 Super Edition. Компания утверждает, что это не совсем стандартная версия флагманского процессора MediaTek — Vivo и MediaTek, по данным инсайдеров, начали совместную работу над проектом почти два года назад, стремясь создать платформу, специально оптимизированную для складных устройств. Модифицированный процессор был разработан для улучшения многозадачности, многопоточной обработки и рендеринга нескольких окон — областей, которые становятся особенно важными по мере того, как складные смартфоны начинают выполнять задачи, близкие к десктопным системам. Vivo заявляет, что процессор в итоге оптимизирован под сценарии продуктивной работы на большом экране и ресурсоёмкие задачи искусственного интеллекта на устройстве.

По словам компании, пиковая производительность ИИ увеличилась на 111% по сравнению с предыдущим поколением, при этом энергопотребление снижено на 56%. Такая комбинация должна позволить устройству справляться с интенсивными функциями искусственного интеллекта без чрезмерной нагрузки на аккумулятор. Дополнительно кастомный процессор поддерживает новый движок параллельной обработки, который используется в обновлённой среде Atomic Workbench. Он позволяет запускать несколько приложений одновременно, сохраняя более плавное переключение окон и перетаскивание файлов. Осталось посмотреть на смартфон в деле.
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