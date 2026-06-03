Red Magic 11S Pro+ возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманов под управлением операционной системы Android. Первое место занял новенький Red Magic 11S Pro+ на базе топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Он набрал 4171821 балл. Второе место осталось за iQOO 15 Ultra с Snapdragon 8 Elite Gen 5, а третье – Vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition. Также в десятку вошли iQOO 15, Red Magic 11 Pro+, Realme GT8 Pro, OPPO Find X9 Ultra Satellite Communication Edition, HONOR WIN, iQOO 15T и HONOR Magic8 Pro. Единственным смартфоном не на платформе Qualcomm оказался iQOO 15T, который базируется MediaTek Dimensity 9500.