Смартфон iQOO 15T почти полностью рассекречен

Компания iQOO рассекретила почти все основные параметры флагманского смартфона iQOO 15T, который будет представлен 20 мая в Китае. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, обходной зарядки и технологии Global Direct Drive Power Supply 2.0 для снижения нагрева во время игровых сессий и одновременной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, 6,82-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, топовым 3-нанометровым процессором Dimensity 9500 Monster Edition, фирменным игровым чипом Q3 для поддержки трассировку лучей, рендеринга в разрешении 2K и поддержки режима 2K/144 к/c, а также предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6.