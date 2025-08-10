Huawei Mate 80 получит активное охлаждение

В сети появились подробности о флагманском смартфоне Huawei Mate 80, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие активной системы охлаждения, однокристальной системы Kirin следующего поколения, кремниево-углеродного аккумулятора и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.

Также появились первые сведения о премиальном Huawei Mate 80 RS. Его оснастят 6,9-дюймовым двухслойным OLED-дисплеем, рамкой из титанового сплава, стеклянной задней панелью с текстурой «под керамику» и основной камерой, как у модели Mate 80 Pro.