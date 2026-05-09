Huawei Mate 90 получит батарею на 7000 мАч

Сетевой информатор SuperDimensional поделился подробностями о смартфонах флагманской серии Huawei Mate 90, релиз которой ожидается в этом году. Утверждается, что устройства получат аккумуляторы ёмкостью около 7000 мАч. Ранее стало известно, что грядущие новинки оснастят подэкранным ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев.

Напомним, что актуальный HUAWEI Mate 80 характеризуется фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 9020 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832:1280 точек и адаптивной кадровой частотой LTPO 1–120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация и оптика с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 12 Мп (перископ с OIS и 5,5-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.
