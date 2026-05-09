Huawei Mate 90 получит батарею на 7000 мАч

Напомним, что актуальный HUAWEI Mate 80 характеризуется фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 9020 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832:1280 точек и адаптивной кадровой частотой LTPO 1–120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация и оптика с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 12 Мп (перископ с OIS и 5,5-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.