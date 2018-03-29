Huawei Mate RS Porsche Design дороже 2000 евро

Официально представлен смартфон Huawei Mate RS Porsche Design, который получил практически те же характеристики, что и Huawei P20 Pro, только дизайн круче. Устройство может похвастаться дисплеем с диагональю 6 дюймов и разрешением 2880 на 1440 точек. То есть, это полноценный 2К+ дисплей с загнутыми краями и прочими преимуществами. Отличное стильное решение для тех, кто хочет получить крутой смартфон за приличные деньги. Стоимость гаджета в топовой комплектации составляет 2065 евро, то есть это достаточно дорогой гаджет и не каждому он будет по карману. С другой стороны, это довольно круто, что компания помимо обычных смартфонов выпускает и такого рода эксперименты с классным внешним видом. Может на массового потребителя он и не рассчитан, но у ценителей с хорошим вкусом будет шикарный вариант для покупки.