Huawei Mate X 2 уже на рендерах

Некоторое время назад пользователи активно обсуждали тот факт, что компании начали производить гибкие смартфоны. Конечно, далеко не у всех получилось с первого раза сделать хорошо и надежно, так что производители сейчас активно работают над тем, чтобы улучшить конструкцию и получить более продвинутый вариант гибкого устройства. К примеру, на просторах интернета появилось изображение смартфона Huawei Mate X 2, который вроде как в ближайшем будущем планируют отправить в производство. У него совершенно новая конструкция и это позволяет дисплею не перегибаться во время активного использования продукта. Это крайне интересно, так как это главная проблема устройств на текущий момент. Вероятно, в китайской компании проблему устранили.