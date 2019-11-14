Huawei Mate X готовится к продаже

Некоторое время назад, когда производители со всего мира только начали говорить о складных смартфонах, никто не верил, что такого рода устройства вообще могут попасть в продажу. Ведь это устройство с дисплеем, который складывается пополам и рано или поздно может просто испортится от частых механических воздействий. Однако уже совсем скоро в продажу поступит смартфон Huawei Mate X, который производитель создал специально с целью привлечь внимание к своему бренду. Ведь нужно понимать, что современные производители должны не только делать хорошие продукты, но и продавать свои смартфоны, а без привлечения пользователей такого рода устройствами будет очень тяжело на самом деле. Ждем Huawei Mate X в продаже и поговорим о его стоимости.