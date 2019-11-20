Huawei Mate X лучше не ронять

Всем пользователям, которые очень хотят купить складной смартфон, нужно понимать, что в ближайшем будущем после покупки такого смартфона дисплей может сломаться. Да, многие производители сообщают, что у них дисплей выдерживает три года складываний и раскладываний, но это очень неспешное использование. У всех остальных гаджет сломается уже через год или полтора, после чего нужно будет менять дисплей. И тут на сцену выходит новая проблема смартфонов — стоимость замены дисплея просто на уровне крыла Боинга. У Huawei Mate X, к примеру, замена дисплея стоит 1000 долларов, то есть стоимость нового iPhone в почти максимальной комплектации. Думаю, будет не очень приятно купить смартфон почти за три тысячи, а через год тысячу отдать за дисплей.