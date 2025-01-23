Huawei Mate X6 появился в российской продаже

Отечественные ритейлеры дали старт продажам складного смартфона Huawei Mate X6, который оценен в 190 тысяч рублей. Каждый покупатель получит в подарок умные часы Huawei WATCH GT 5. Напомним, что смартфон оснащается корпусом толщиной 9,85 мм в сложенном и 4,6 мм в разложенном состояниях, 7,93-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления LTPO 120 Гц, разрешением 2440:2240 пикселей, частотой регулировки ШИМ 1440 Гц и яркостью до 1800 нит, 6,45-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2440:1080 пикселей и пиковой яркостью 2500 нит, основной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и OIS), 40 Мп (сверхширик), 48 Мп (перископ) и 1,5 Мп (макро), двумя 8-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 5110 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 50 Вт соответственно, модемом 5G и поддержкой спутниковой связи.