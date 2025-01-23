Huawei Mate X6 появился в российской продаже

Отечественные ритейлеры дали старт продажам складного смартфона Huawei Mate X6, который оценен в 190 тысяч рублей. Каждый покупатель получит в подарок умные часы Huawei WATCH GT 5. Напомним, что смартфон оснащается корпусом толщиной 9,85 мм в сложенном и 4,6 мм в разложенном состояниях, 7,93-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления LTPO 120 Гц, разрешением 2440:2240 пикселей, частотой регулировки ШИМ 1440 Гц и яркостью до 1800 нит, 6,45-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2440:1080 пикселей и пиковой яркостью 2500 нит, основной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и OIS), 40 Мп (сверхширик), 48 Мп (перископ) и 1,5 Мп (макро), двумя 8-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 5110 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 50 Вт соответственно, модемом 5G и поддержкой спутниковой связи.

Realme Neo7 мгновенно стал хитом продаж …
Компания Realme похвасталась успехами смартфона Realme Neo7, который появился в продаже сразу после презе…
Apple сняла с продажи iPhone 14…
Компания Apple традиционно снимает с продажи старые модели смартфонов перед выпуском новых — так произошл…
Infinix Hot 50 Pro оценили в 20 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон Hot 50 Pro, который основан на 6-нанометровой од…
Apple лидирует по продажам смартфонов…
В четвёртом квартале 2024 года, по оценкам специалистов, было поставлено суммарно 330 миллионов смартфоно…
ASUS ROG Phone 9 FE готов к выходу …
В базе данных сразу нескольких регуляторов появилось упоминание игрового смартфона ASUS ROG Phone 9 FE (F…
Представлена глобальная версия OnePlus 13…
Компания OnePlus выпустила на международный рынок флагманский смартфон OnePlus 13, который оценен в 900 и…
В Samsung Galaxy S25 Ultra будут камеры от Sony…
Сетевые источники раскрыли подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не б…
Redmi Turbo 4 показали на рендере …
Китайские источники опубликовали первое изображение смартфона Redmi Turbo 4, релиз которого ожидается в н…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor