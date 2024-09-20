Huawei Mate XT Ultimate оказалось невозможно купить в день релиза

Сегодня компания Huawei официально начала поставки складного смартфона Mate XT Ultimate — всего через 10 дней после презентации первого в мире три-складного (в сети до сих пор не решили, как правильно называть такой гаджет) смартфона. И оказалось, что первые устройства получат только те пользователи, которые предзаказали и оплатили покупку. Об этом сообщается в новостях локальных информационных изданий из Китая — там же сказано, что новый пока что не доступен для свободной продажи. Это значит, что вы не можете просто прийти в магазин сегодня и купить новый флагман, даже если у вас есть на него 3000 долларов.

Согласно информации Reuters, люди выстраивались в очереди у магазинов Huawei в крупных китайских городах, чтобы купить новый смартфон, но им приходилось уходить ни с чем, так как смартфон был недоступен для покупки в рознице. Это многих удивило и разочаровало, потому что ранее производитель сообщал про официальный релиз гаджета. Вероятно, это связано с тем, что число регистраций на покупку Mate XT достигло впечатляющей отметки в 6,5 миллиона заявок. Производитель, вероятно, предполагает, что не сможет удовлетворить все эти заявки, и решил не продавать смартфоны в своих магазинах. Однако эти регистрации не обязывают пользователей покупать смартфон, да и деньги за устройство ещё не были переведены (их можно вернуть, если пользователь передумал), так что не все из этих 6,5 миллионов регистраций на деле окажутся конечными потребителями.
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