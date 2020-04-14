Huawei Mate Xs не пригоден для ремонта

Рынок складных смартфонов постепенно развивается и расширяется, ведь с каждым днем все больше и больше производителей говорит про складные смартфоны и то, что это станет будущим индустрии в ближайшие пару лет. Однако специалисты, которые отвечают за ремонт смартфонов, уверены, что такие гаджеты не очень практичны. К примеру, в компании iFixit разобрали смартфон Huawei Mate Xs и пришли к мнению, что такой гаджет просто невозможно отремонтировать, так как дисплей нельзя снять и поставить без повреждений поверхности. Из-за этого можно с уверенностью говорить, что если вы уронили Huawei Mate Xs или каким-то другим образом повредили дисплей, то можно отправляться к банкомату и снимать треть стоимости самого смартфона. Не меньше.