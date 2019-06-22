Huawei MateBook 13 в новой модификации

В новинке установлен 13-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160х1440 пикселей. Матрица имеет широкие углы обзора 178° и воспроизводит 100% палитры sRGB при яркости 350 нит и максимальной контрастности 1000:1. Версия с сенсорным экраном оснащена защитным стеклом Corning Gorilla. Габариты новой модификации остались прежними: 286х211 мм при толщине 14,9 мм и весе около 1,3 кг.Ноутбук оснащен литиево-полимерным аккумулятором с номинальной ёмкостью 41,7 Вт‧ч (3660 мАч при напряжении 11,4 В). Производитель заявляет до 10,3 часа непрерывной работы без подзарядки в режиме просмотра видео, 9,1 часа при работе с офисными программами и 7,3 часа при веб-сёрфинге.Новый Mate Book 13 построен на базе процессора Intel Core i5-8265 U восьмого поколения, но вместе с интегрированной графикой Intel в нём используется дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти. Для хранения данных предусмотрен быстрый твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ LPDDR3 2133 МГц.Стоимость новинки составит 79900 тысяч рублей.