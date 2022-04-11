Huawei MateBook 14 без сенсорного экрана анонсирован в Китае

Компания Huawei официально объявила о выпуске новой версии ноутбука MateBook 14 без сенсорного экрана на внутреннем рынке Китая. Характеристики нового Huawei MateBook 14 без сенсорного экрана не такие, как у модели с сенсорным экраном 2022 года, но похожи на прошлогоднюю модель, и единственная разница заключается в поддержке сенсорного экрана и разнице в цене. Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения экрана 2160 x 1440 пикселей, цветовой гаммой 100% sRGB и соотношением сторон 3:2. Он поставляется с поддержкой датчика отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания, одного порта USB-C, двух портов USB 3.2 Gen1 и разъема для наушников 3,5 мм. Производительность обеспечивает процессор Intel Core i5-1135G7 11-го поколения в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя. Работает ноутбук на ОС Windows 11.

Стоимость Huawei MateBook 14 составляет 5 399 юаней (около 847 долларов).