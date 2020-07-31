Huawei MatePad T8 скоро выпустят в Индии

Компания Huawei в последнее время переживает не лучшие времена, так как запреты и санкции со стороны США существенно усложнили жизнь производителю электроники. Чтобы как-то бороться с потерями на различных рынках, производитель принял решение активно покорять новые для себя рынки крутыми гаджетами. Например, производитель решил выпустить на территории Индии свой планшет Huawei MatePad T8, который оборудован весьма неплохим дисплеем, качественной камерой и весьма привлекательными параметрами начинки. Это отличный планшет, но мы пока что не знаем стоимости новинки, ведь производитель еще не готов ее называть. Да и на самом деле это не так уж интересно, ведь цена в Индии и у нас будет сильно отличаться. Но мы ждем новостей.