Huawei Matebook 14 2022 появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам ноутбука Matebook 14 2022, представленного всего неделю назад. Новинка оценена в 800 и 900 долларов в зависимости от версии. Напомним, что ноутбук характеризуется 14-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 3:2, разрешением 2160:1440 пикселей, яркостью 300 кд/м2 и контрастностью 1500:1, процессорами Alder Lake P (12-ядерным Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 ГГц или 12-ядерным Core i5-1240P с частотой до 4,4 ГГц), 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, твердотельным накопителем NVMe на 512 ГБ, батареей ёмкостью 56 Втч и 65-Вт адаптером питания.