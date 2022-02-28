Huawei Matebook X Pro 2022 оценен в 1900 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент ультрабуков моделью Matebook X Pro 2022, которая будет поставляться с предустановленной ОС Windows 11. Новинка характеризуется 14,2-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 3120:2080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, соотношением сторон 3:2, яркостью до 500 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства P3, металлическим корпусом массой 1,38 кг, максимальной толщиной 15,5 мм, аудиосистемой с шестью динамиками, чипами Intel Rocket Lake одиннадцатого поколения с графикой Iris Xe, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x, твердотельным накопителем M2 вместимостью до 1 ТБ, системой охлаждения с тремя воздухозаборниками, двумя вентиляторами и модулем отвода тепла VC, четырьмя разъемами USB-C, двумя USB 3.2, 3,5-мм гнездом для наушников и 90-Вт адаптером питания GaN USB-C.