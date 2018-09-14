Huawei MediaPad M5 lite выглядит интересно

За последнее время рынок планшетных компьютеров сильно просел — Apple спокойно забирает себе всех пользователей, которые хотят действительно простой и понятный продукт. На фоне iPad конкуренты выглядят недостаточно серьезно, так что пользователи спокойно берут яблочную технику для учебы, школы, развлечений и дизайна. Теперь вот на рынок вышел планшет под названием Huawei MediaPad M5 lite, который может и не может конкурировать в плане технологий и стильного дизайна, но это явно более доступный гаджет для обычного пользователя. Диагональ дисплея в 10,1 дюйм с разрешением 1920 на 1080 точек позволяет с комфортом смотреть фильмы, читать книги, искать что-то в интернете, играть в игры и общаться в социальных сетях. Просто шикарный вариант гаджета на тот случай, если вам нужен именно планшет.