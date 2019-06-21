Huawei MediaPad M6 официально анонсировали

Официально представлен новый планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который вышел в двух вариантах — с диагональю дисплея 8,4 и 10,8 дюймов. То есть, если вам нужен компактный планшет, то вы можете просто взять младшую версию и носить ее хоть в сумке, хоть в кармане куртки. У старшей модели точно такие хе характеристики, только уже в более громоздком корпусе, но и экран больше. В плане начинке все очень даже неплохо, вот только с данным планшетом есть несколько проблем. Первое — старшая версия стоит 350 евро, то есть около 430 долларов. У нас за него заломят все 500 баксов, только в рублях. За планшет на операционной системе Android от компании, которую официально заблокировала компания Google, это слишком уж дорого. Согласны?