Huawei MediaPad M6 рассекретили до релиза

На просторах интернета появились официальные спецификации нового планшета под названием Huawei MediaPad M6, который вроде как планируют анонсировать в самое ближайшее время. Производитель почему-то не смог скрыть существование продукта от пользователей и сейчас в сети можно найти массу информации о продукте. Диагональ дисплея составит 10,7 дюймов при разрешении 2К, картинка будет яркая и сочная, ведь матрица внутри установлена очень дорогая. Производительность тоже не вызывает вопросов, так как фирменный процессор Kirin 980 справляется с абсолютно любыми задачами. Пока что вопрос только в стоимости новинки, ведь если планет дороже iPad, то в нем нет никакого смысла — сейчас яблочные планшеты на голову выше конкурентов.