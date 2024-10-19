Huawei Nova 13 Pro получит изогнутый экран 1,5K

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Huawei Nova 13 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие изогнутого экрана с разрешением 1,5K, селфи-камеры на 60 Мп, основной камеры с главным модулем на базе 60-Мп датчика изображения и оптики с переменной диафрагмой, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, поддержки спутниковой связи и предустановленной фирменной ОС HarmonyOS.

Аппарат уже протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 997 и 2900 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. По данным Geekbench, смартфон оснащается однокристальной системой Huawei Kirin 8000 и 12 ГБ оперативной памяти. Официальный релиз серии Huawei Nova 13 состоится уже 22 октября.

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