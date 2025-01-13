Huawei Nova 13 оценили в 50 тысяч рублей

Компания Huawei начала прием российских предзаказов на смартфоны Nova 13 и Nova 13 Pro, который продлится до 23 января. Бонусом предзаказа станут бесплатные беспроводные наушники Huawei FreeBuds 5. Модель Nova 13 оценена в 47 и 50 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Huawei Nova 13 Pro обойдется в 60 тысяч рублей за единственную версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что базовый Nova 13 получил 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2412:1084 пикселя, частотой обновления 120 Гц и частотой ШИМ-регулирования яркости 1440 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп, селфи-камеру разрешением 60 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, корпус толщиной 6,98 мм и стереодинамики.