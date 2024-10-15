Huawei Nova 13 покажут 22 октября

Буквально вчера известный инсайдер из Китая сообщил, что компания Huawei представит серию смартфонов Nova 13 уже 22 октября и хотя компания уже частично анонсировала новые гаджеты, начав принимать предзаказы на два новых смартфона, их технические характеристики пока что официально не сообщались. И начать стоит с того, что Huawei Nova 13 внешне очень похож на своего предшественника, так что если вы ждали действительно крупных нововведений от будущего гаджета, то придётся вас огорчить. На тыльной стороне смартфона можно заметить три объектива (хотя один из них, вероятно, является системой лазерного автофокуса, а не камерой) с маркировкой 50 Мп. Также стало известно, что смартфон будет доступен в фиолетовом, зелёном, белом и чёрном цветах с объёмом памяти 256 ГБ и 512 ГБ.

Цены и остальные характеристики, вероятно, будут объявлены 22 октября, но примерно стоит понимать, что это представитель среднего класса и каких-то невероятных характеристик у него не будет. При этом хотелось бы акцентировать внимание на том, что новый Huawei Nova 13 Pro получил больше объективов по сравнению с предшественником — теперь их сразу четыре, хотя один из них, скорее всего, также является системой лазерного автофокуса. Далеко не всем пользователям нравится тот факт, что производитель делает вид, что у смартфона четыре камеры, а на деле их всего три, но на текущий момент этот стандартная практика и всегда перед покупкой смартфона стоит проверять все характеристики.
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