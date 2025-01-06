Huawei Nova 13i оценили в 290 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 13i, которая оценена на дебютном мексиканском рынке в 290 долларов. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388:1080 точек и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 40-Вт проводной зарядки и предустановленной прошивкой EMUI 14.2.

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