Apple отказалась от памяти LPDDR6

Это станет заметным отходом от прежней архитектуры Apple, которая использовала четырёхканальную память и 64-битную шину. Ранее также сообщалось, что стремительное развитие искусственного интеллекта заставило компанию отказаться от упаковки inFO-PoP в пользу технологии Wafer-Level Multi-Chip Module Packaging, которая лучше подходит для обработки больших объёмов данных. Помимо более мощного Neural Engine, поддержка шестиканальной памяти LPDDR5X с 96-битной шиной позволит A20 Pro получать данные значительно быстрее. Благодаря увеличенной пропускной способности процессору не придётся простаивать в ожидании информации из памяти, что особенно важно при выполнении сложных ИИ-задач. Правда, переход на шестиканальную архитектуру и 96-битную шину также требует большего пространства для размещения памяти.