Apple отказалась от памяти LPDDR6

Хотя стандарт памяти LPDDR6, вероятно, появится в мобильных устройствах на базе будущих флагманских процессоров, таких как Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, компания Apple, судя по всему, не спешит внедрять новейшую технологию — она точно не появится в текущем поколении флагманов. Тем не менее отсутствие поддержки LPDDR6 не означает, что процессор A20 Pro окажется менее производительным, чем конкуренты. Свежая утечка указывает на то, что чип получит серьёзные улучшения для работы с искусственным интеллектом. Согласно новым данным, первый 2-нм процессор Apple будет поддерживать не только шестиканальную память LPDDR5X, но и 96-битную шину данных.

Это станет заметным отходом от прежней архитектуры Apple, которая использовала четырёхканальную память и 64-битную шину. Ранее также сообщалось, что стремительное развитие искусственного интеллекта заставило компанию отказаться от упаковки inFO-PoP в пользу технологии Wafer-Level Multi-Chip Module Packaging, которая лучше подходит для обработки больших объёмов данных. Помимо более мощного Neural Engine, поддержка шестиканальной памяти LPDDR5X с 96-битной шиной позволит A20 Pro получать данные значительно быстрее. Благодаря увеличенной пропускной способности процессору не придётся простаивать в ожидании информации из памяти, что особенно важно при выполнении сложных ИИ-задач. Правда, переход на шестиканальную архитектуру и 96-битную шину также требует большего пространства для размещения памяти.
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