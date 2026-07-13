iQOO 16 не получит активную систему охлаждения

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 16, релиз которого ожидается в четвертом квартале этого года. Итак, устройству приписывают наличие новой флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения OmniVision OV50Q оптического размера 1/1,3 дюйма, симметричной стереосистемы с двумя динамиками, X-осевого линейного вибромотора, ультразвукового дактилоскопического сенсора, интерфейса USB Type-C 3.2, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также батареи ёмкостью около 8500 мАч. Отдельно отмечается, что несмотря на использование топовой однокристальной системы, в смартфоне не будет активной системы охлаждения с вентилятором. Вероятно, данная особенность будет реализована в Ultra-версии.

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