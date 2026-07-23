Раскрыты характеристики Nubia NaviX Ultra

Недавно компания Nubia представила в Китае смартфон NaviX Ultra, который производитель называет первым в мире смартфоном с ИИ-агентом и локальной обработкой искусственного интеллекта прямо на устройстве. Изначально новинку показали на Всемирной конференции по искусственному интеллекту, однако производитель пока не раскрыл официальные характеристики модели. Теперь известный инсайдер Bald Panda опубликовал информацию об основных параметрах устройства. Согласно данным инсайдера, Nubia NaviX Ultra получит плоский дисплей диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Экран будет оснащён круглым вырезом по центру для фронтальной камеры, симметричными рамками со всех четырёх сторон и, как ожидается, станет дисплеем с самыми тонкими рамками среди всех смартфонов Nubia.

За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, также смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 7100 мАч, что сделает его одним из флагманов с самой большой батареей на рынке. Камеры станут одной из главных особенностей устройства. По данным инсайдера, смартфон получит сразу три тыльные камеры по 50 Мп — основную, сверхширокоугольную и телеобъектив. Фронтальная камера также будет иметь разрешение 50 Мп, что довольно удивительно — такое встречается не так уж часто. Что касается дизайна, NaviX Ultra должен выйти в синем, розовом, чёрном и белом цветах. Цена пока что под большим вопросом, но это временно.
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