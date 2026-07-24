Наушники iQOO TWS 5e оценили в 20 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью iQOO TWS 5e, которая получила 11-мм излучателями с биокомпозитной диафрагмой. Новинка также характеризуется фирменными игровыми эффектами Monster Sound и пространственным звучанием DeepX 3.0, поддержкой аудиокодеков AAC, SBC и LC3, системой активного шумоподавления с эффективностью до 35 дБ, шумоподавлением на основе искусственного интеллекта во время телефонных звонков, игровым режимом с задержкой 42 мс, функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, временем автономной работы до 11,5 часа или до 50 часов с учетом зарядного футляра, портом USB Type-C, массой наушника 4,1 грамма и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 20 долларов.

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