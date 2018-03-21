Huawei Nova 3e стоит своих денег

Можно смело говорить о том, что «челка» у смартфонов официально вошла в моду, даже не на флагманском уровне, а на среднем классе. Представлен смартфон Huawei Nova 3e, который стоит чуть дороже 300 долларов, и у него тоже есть вот такая вставка в верхней части экрана. Вставка интересная, там есть камера, датчики какие-то, и смотрится это действительно круто. Если на рынке флагманов я еще как-то придирался к устройствам такого типа, то на рынке среднего класса не буду — это шикарная возможность для пользователей приобрести современный смартфон со всеми необходимыми характеристиками и фишками. Да и смотрится вариант довольно круто, вот еще бы компания отказалась от логотипа на передней панели и вообще был бы огонь, но и так красиво, будем благодарны. Пока что ждем стоимости официальной для России.