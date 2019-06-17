Huawei Nova 5 Pro окажется дорогим смартфоном

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о цене топового смартфона Huawei Nova 5, официальный анонс которого состоится 21 июня. Согласно утечке, аппарат будет стоить 600 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. А вот за топовую версию с 256 ГБ флеш-памяти придется выложить 710 долларов. Также подтверждаются некоторые характеристики смартфона: OLED-дисплей, подэкранный сканер отпечатков пальцев, фронтальная камера разрешением 32 Мп, четверная основная камера камер с главным модулем на 40 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.