Huawei Nova 5T получил важное обновление

Компания Huawei выпустила обновление фирменной прошивки EMUI 10.1 для европейских пользователей смартфона Huawei Nova 5T. Обновление под номером 10.1.0.225 весит 4,71 ГБ и несет в себе переработанный графический интерфейс, улучшенный режим «Мультискрин», голосовой помощник Huawei Assistant, технологию Smart Charge, функцию общего доступа к фотографиям и видео на разных гаджетах Huawei, а также июньский патч безопасности Android.

Напомним, что Huawei Nova 5T характеризуется 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 32-Мп фронтальной камерой в крошечном вырезе в углу экрана, четверной основной камерой с главным 48 Мп датчиком, 16-Мп сверхширокоугольным модулем и двумя 2 Мп вспомогательными датчиками, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 128 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и аккумулятором на 3700 мАч.