Huawei Nova 7 SE получит камеру на 64 Мп

2020-03-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Nova 7 SE; [113]
Компания Huawei достаточно давно начала выпускать свои собственные мобильные процессоры, чтобы не зависеть от других производителей. Это действительно позволило не бояться того, что какая-то компания вдруг откажется поставлять производителю процессоры, как это случилось с операционной системой и сервисами Google. Теперь в продажу планируют выпустить новый смартфон Huawei Nova 7 SE, которые не является флагманом, но при этом обладает достаточно приличным набором преимуществ вроде камеры на 64 мегапикселя и процессором от китайского бренда. Если у продукта будет достойная стоимость, то вполне можно ожидать, что гаджет будет пользоваться спросом на рынке, ведь в плане производительности у продукта нет никаких проблем.


Комментарии и отзывы Huawei Nova 7 SE
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